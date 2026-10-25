Sergipe registra 40 ocorrências relacionadas a crimes eleitorais nas últimas 24 horas

Como previsto no planejamento das forças de segurança, o segundo turno das Eleições 2026transcorre com tranquilidade em Sergipe. Desde meia-noite do domingo, 25, foram registrados 750 atendimentos de ocorrências em geral, no estado. Deste total, 40 estão relacionados ao pleito eleitoral, conforme balanço do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), por meio do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Entre as ocorrências eleitorais, seis resultaram em conduções à Polícia Federal na Grande Aracaju, por infrações como uso irregular de celular na cabine de votação, propaganda eleitoral irregular, boca de urna e violação do sigilo do voto.

Entre os casos registrados estão infrações relacionadas ao uso de celulares na cabine de votação, à propaganda eleitoral irregular e à prática de boca de urna. As ocorrências que culminaram em conduções à PF aconteceram em Nossa Senhora do Socorro, Aracaju, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros.

Em Nossa Senhora do Socorro, um eleitor foi flagrado fotografando a urna eletrônica com o celular durante a votação, na Escola Estadual Maria José Santos Souza, no bairro Marcos Freire I.

Na capital, um homem foi visto distribuindo material de propaganda eleitoral, conhecido como santinhos, em frente ao Centro de Excelência Vitória do Santa Maria. A equipe do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRP) realizou a condução por prática de boca de urna.

Na Escola Municipal Francisco da Costa Batista, em São Cristóvão, um eleitor foi flagrado utilizando um celular de forma dissimulada dentro da cabine de votação. Ele foi identificado e conduzido à Polícia Federal para as providências cabíveis.

Já na Barra dos Coqueiros, três ocorrências resultaram em conduções à Polícia Federal. Em uma delas, um homem foi flagrado utilizando uma caixa de som em via pública para realizar propaganda política irregular em favor de um candidato.

As outras duas ocorrências foram registradas na Escola Municipal Creuza Gomes dos Santos. Em uma delas, uma eleitora tentou entrar na cabine de votação com um segundo celular, após deixar outro aparelho sobre a mesa, conforme orientação dos mesários. O telefone caiu no chão durante a tentativa de manuseio. O outro caso foi relacionado à violação do sigilo do voto.

Efetivo mobilizado nos 75 municípios

A Operação Eleições 2026, executada pela Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, mobiliza 498 profissionais da Polícia Civil e aproximadamente 4,3 mil policiais militares nos 75 municípios sergipanos, além do efetivo do Corpo de Bombeiros Militar. O trabalho inclui policiamento preventivo, atendimento de ocorrências, fiscalização de crimes eleitorais e reforço das equipes no período após o encerramento da votação.

As ações são acompanhadas pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), instalado no Ciosp, em Aracaju, que monitora as ocorrências e a movimentação das equipes em tempo real, contribuindo para a resposta integrada das forças de segurança e a manutenção da ordem pública durante a apuração dos resultados e as manifestações decorrentes do pleito.

Fonte: SSP