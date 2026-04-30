Sergipe registra mais de 26 mil acidentes de trabalho entre 2016 e 2025, aponta MTE

Entre 2016 e 2025, Sergipe registrou 26.634 acidentes de trabalho e 188 mortes por acidentes de trabalho. Os dados são da Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
O estado ocupa a 23ª posição no ranking nacional tanto em número de acidentes quanto de mortes. Os dados consideram apenas trabalhadores com carteira assinada.
O levantamento é baseado em registros oficiais de acidentes e doenças do trabalho, como as Comunicações de Acidente de Trabalho, do Instituto Nacional do Seguro Social, e informações do eSocial.
Fonte: G1 Sergipe