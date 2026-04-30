logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Sergipe registra mais de 26 mil acidentes de trabalho entre 2016 e 2025, aponta MTE

Screenshot 2026-04-30 at 08-11-40 Acidentes de trabalho em Sergipe 26 mil casos e 188 mortes G1

Entre 2016 e 2025, Sergipe registrou 26.634 acidentes de trabalho e 188 mortes por acidentes de trabalho. Os dados são da Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O estado ocupa a 23ª posição no ranking nacional tanto em número de acidentes quanto de mortes. Os dados consideram apenas trabalhadores com carteira assinada.

O levantamento é baseado em registros oficiais de acidentes e doenças do trabalho, como as Comunicações de Acidente de Trabalho, do Instituto Nacional do Seguro Social, e informações do eSocial.

Fonte: G1 Sergipe

Publicidade
Publicidade
Previous
Next