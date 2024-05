Sergipe será representado por três escolas da rede pública estadual em maior evento científico do país

Três projetos de pesquisa desenvolvidos por professores e alunos da rede pública estadual de ensino foram selecionados para representar Sergipe durante a 76ª Reunião Anual da SBPC e a 31ª SBPC Jovem, que ocorrerão simultaneamente entre os dias 7 e 13 de julho, em Belém, no Pará. Com o tema central ‘Ciência para um futuro sustentável e inclusivo: por um novo contrato social com a natureza’, os eventos são uma realização da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e a Universidade Federal do Pará (UFPA).

Um dos projetos de iniciação científica selecionados, ‘Dignidade menstrual sustentável: produção de absorventes biodegradáveis utilizando fibra de cana-de-açúcar’, é desenvolvido no Colégio Estadual Doutor Antônio Garcia Filho, em Umbaúba, no sul sergipano.

Sob a orientação da professora de Química Darcylaine Martins, a equipe composta por oito jovens meninas cientistas – Sofhia, Quizia, Rayane, Jamilly, Lays, Lorena, Iulânia e Ellen – arregaçou as mangas do jaleco e desenvolveu um absorvente higiênico de origem vegetal e biodegradável, como uma solução sustentável para combater a problemática da pobreza menstrual no ambiente escolar. A pesquisa foi premiada na maior feira de ciências do estado em 2023, a Feira Estadual de Ciências, Tecnologia e Artes de Sergipe (Cienart), e segue para novas etapas em 2024: patentear o produto e obter permissão do Comitê de Ética para iniciar os testes em humanos.

Para a idealizadora do projeto de pesquisa, a professora Darcylaine Martins, a participação das alunas pesquisadoras na reunião anual da SBPC é motivo de grande entusiasmo e orgulho. “É uma grande responsabilidade representar a educação pública de Sergipe no principal evento científico do Brasil. Essa oportunidade não apenas oferece um espaço para compartilhar suas descobertas e avanços na área, mas também destaca o compromisso com a excelência na pesquisa educacional, promovendo não apenas o desenvolvimento científico de Sergipe, mas também a visibilidade e reconhecimento nacional das iniciativas realizadas nas escolas públicas de Sergipe”, considera.

A estudante e jovem cientista Ellen Santos Guimarães, que cursa a 3ª série do ensino médio, concorda com a mestre. “Estou muito feliz com a notícia. Ter o nosso projeto selecionado para representar Sergipe é mais uma prova de que a escola pública também faz ciência. É muito bom perceber que nosso trabalho está sendo reconhecido; e são notícias como essa que me incentivam a continuar buscando sempre melhorar, nos quesitos acadêmico e pessoal. Estou ansiosa para chegar o dia, assim como minhas colegas de projeto. Quando recebemos a notícia pela nossa orientadora Darcylaine, ficamos muito animadas, e já estamos curiosas para saber o que nos espera lá. Estamos confiantes de que será uma troca de conhecimentos e experiências muito produtiva”, destaca.

O segundo projeto escolhido, ‘Potencial aplicação de esponjas verdes adsorventes na indústria têxtil’, é realizado no Centro de Excelência Professor Hamilton Alves Rocha, em São Cristóvão, na Grande Aracaju. A proposta interdisciplinar envolve conceitos de Química, Física, Biologia e Matemática e tem como coordenadora a professora Patrícia Fernanda Andrade.

Desenvolvido pelos alunos da 1ª e 3ª séries do ensino médio, o projeto tem como proposta preparar esponjas verdes utilizando vagem da moringa como adsorvente biodegradável para uso no processo de tratamento para remoção de corantes, presentes nos efluentes industriais e considerados um dos grandes problemas enfrentados pelo setor têxtil, pois contaminam rios e lagos, causando sérios danos à fauna e à flora. O trabalho metodológico foi realizado nas seguintes etapas: tratamento físico, curva de calibração do corante AM, estudo de adsorção e simulação do sistema de tratamento de efluentes. Os resultados mostraram que a solução de azul de metileno em pH 7,0 e concentração 100 mg.L -1, ao passar pela coluna empacotada com esponjas verdes, conseguiu remover 99% desses corantes.

A coordenadora do projeto afirma se sentir honrada e, ao mesmo tempo, ansiosa pela participação num evento dessa magnitude. “Para mim, é uma grande honra participar da 76ª Reunião Anual da SBPC, juntamente com meus alunos, que são os grandes protagonistas dessa pesquisa. Além disso, dia 7 é meu aniversário, e eu não vejo melhor forma de comemorá-lo do que falando de ciência, compartilhando conhecimento com outros pesquisadores, sobretudo de uma ciência voltada para a sustentabilidade, por meio da qual transformamos um resíduo em um material com potencial aplicação para o tratamento de resíduos do setor têxtil”, conta a professora.

O terceiro projeto de pesquisa que marcará presença no evento é o ‘BioTecPalm: tecido biodegradável feito a partir da palma’, desenvolvido no Centro de Excelência 28 de Janeiro, em Monte Alegre de Sergipe, no alto sertão sergipano. Sob a coordenação da professora Helania Andrade de Santana, o projeto também recebeu menção honrosa na Cienart em 2023 e surge da percepção de um grupo de alunos – Kaike, Anne Elis, Antonio Lucas, José Saullo e Kevelyn Letícia – de que, na região do sertão, o alto índice de cultivo de palma forrageira poderia ser aproveitado para outros fins além da alimentação de animais. Assim, foi estudada, analisada e experimentada, no laboratório escolar, a produção de um tecido biodegradável, de baixo custo no mercado e 100% orgânico, como alternativa sustentável para diminuir os impactos ambientais causados pela indústria têxtil e pela sociedade.

Sobre a SBPC

As reuniões anuais da SBPC são realizadas ininterruptamente desde 1949, com a participação de representantes de sociedades científicas, autoridades e gestores do sistema nacional de ciência e tecnologia. O evento tem como objetivos difundir os avanços da Ciência nas diversas áreas do conhecimento para toda a população e debater políticas públicas nas áreas de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação.

Para esta 76ª edição, serão realizadas diversas atividades: conferências, mesas-redondas, painéis, minicursos presenciais e virtuais, sessão de pôsteres, atividades culturais, exposições, mostras interativas e outras programações destinadas a estudantes e professores do ensino básico, técnico ou superior, pesquisadores, profissionais e público em geral. O evento é aberto ao público.

Fonte: se.gov