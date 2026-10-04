Sergipe tem mais de 1,7 milhão de eleitores aptos a votar neste domingo (4)

Mais de 1,7 milhão de sergipanos estão aptos a participar das Eleições 2026, realizadas neste domingo (4). De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o estado possui 1.740.124 eleitores.

O número representa um aumento de 68.323 pessoas em relação às eleições de 2022, crescimento de aproximadamente 4%.

Na hora da votação, o eleitor encontrará seis escolhas na urna eletrônica. A ordem será: deputado federal, deputado estadual, primeiro voto para senador, segundo voto para senador, governador e presidente da República.

A biometria já está cadastrada para 95,63% do eleitorado sergipano. Outros 4,37% ainda não possuem os dados biométricos registrados.

Entre os eleitores do estado, 1.503.354 têm voto obrigatório e 236.770 estão nas faixas em que o voto é facultativo.

As mulheres representam a maioria do eleitorado em Sergipe, com 925.812 eleitoras, o equivalente a 53,20%. Os homens somam 814.312, ou 46,80%.

A faixa etária com maior número de eleitores é a de 25 a 29 anos, com 179.691 pessoas. Sergipe também possui 601 eleitores com 100 anos ou mais, faixa em que o voto é facultativo.

Em todo o Brasil, mais de 158 milhões de pessoas estão aptas a participar das eleições deste ano.