Sergipe vence CSE e conquista primeira vitória na Série D

ResumãoO Sergipe recebeu o CSE na Arena Batistão em busca da primeira vitória na Série D, enquanto os alagoanos buscavam colar no G-4. Nesse duelo, o Gipão foi quem levou a melhor, vencendo por 2 a 0, com dois gols de Arthur Santos.

Primeiro tempo

O jogo começou morno, com o CSE tendo mais posse de bola e o Sergipe explorando os contra-ataques. O primeiro deles aconteceu aos quatro minutos, quando Arthur Santos recebeu na direita e bateu cruzado, com perigo. O Gipão abriu o placar aos 14 minutos, após cobrança de escanteio de Erik que Arthur Santos aproveitou o bate-rebate na área para marcar. Os donos da casa quase ampliaram aos 45 minutos, quando Edvaine bateu escanteio pela esquerda e Gilvan cabeceou para ótima defesa do goleiro Pedro.

Segundo tempo

A partida começou morna novamente, mas aos poucos foi ganhando mais movimentação. Na primeira vez que o Sergipe chegou com perigo, aos 15 minutos, conseguiu ampliar, após Erik lançar Arthur Santos, que ganhou do marcador e tocou na saída do goleiro. Aos 22 minutos, quase saiu o terceiro, quando Wallace Obina tabelou com Mardley, saiu na cara do gol, mas optou pelo passe para Arthur Santos e a defesa do CSE cortou. A resposta dos visitantes veio aos 24 minutos, em pancada de Tata em cobrança de falta que Igor Leonardo defendeu. Aos 29 minutos, Índio quase descontou, quando recebeu na área, girou e bateu para o gol, a bola desviou e parou na trave.

Como fica

Com a vitória, o Sergipe subiu para a sexta posição, com cinco pontos. Já o CSE caiu para a sétimo, com a mesma pontuação.

Agenda

O Sergipe volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta a Juazeirense, às 16h, no Adauto Moraes, pela sétima rodada da Série D. No mesmo dia, o CSE recebe o Petrolina, às 17h, no Juca Sampaio.

Fonte: Globo Esporte/SE