Servidores da Prefeitura de Riachão do Dantas vão ficar sem salário, graças ao presidente da Câmara

Os servidores da Prefeitura de Riachão do Dantas não receberão os salários do mês de novembro e nem a antecipação do 13º salário, graças ao vereador-presidente da Câmara Municipal de Riachão do Dantas, Berinho do Mercadinho.

Segundo consta, o Município dispõe de recursos, mas como o vereador-presidente não pautou o projeto que autoriza o remanejamento do saldo orçamentário de recursos dentro do parlamento municipal, a Prefeitura está impedida de quitar os seus débitos com os servidores e realizar o empenho para a execução de obras como reformas de escolas e pavimentações.

O que se comenta em Riachão do Dantas é que o vereador-presidente, que recentemente foi parar na delegacia de Lagarto, tem colocado os seus interesses políticos e pessoais acima dos interesses da população riachãoense, prejudicando o bom andamento da máquina pública municipal.

Além disso, outras informações dão conta que ele adotou tal postura pensando nas eleições de 2024. Mas quem é que, prejudicando o servidor público e, consequentemente, a população em geral, tem sucesso em eleição? Fica o questionamento.