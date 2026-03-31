Servidores dos Hospitais Universitários de Aracaju e Lagarto entram em greve

O Sindicato dos Trabalhadores de Empresas Públicas Federais da Saúde em Sergipe (Sindserh) divulgou, em suas redes sociais, que o diálogo não chegou a uma proposta satisfatória para realização do Acordo Coletivo Trabalhista (ACT) e que a paralisação segue aguardando o resultado de uma reunião em Brasília no Tribunal Superior do Trabalho (TST). Não há informações sobre atos públicos.

Em nota, a HU Brasil, antiga Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e responsável pela gestão das unidades, informou que segue em processo de negociação para celebração do ACT e que tem adotado medidas para assegurar a continuidade da prestação dos serviços essenciais de saúde.

No entanto, a própria HU Brasil informou que não recebeu as escalas de greve do HU de Aracaju por parte do movimento sindical. Por isso, não consegue informar quais os possíveis impactos para assistência aos pacientes ou remarcação de atendimentos.