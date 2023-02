Simão Dias realiza fórum de combate ao racismo

Na manhã da última sexta-feira, 10 de fevereiro, a Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria de Inclusão, Assistência Social e Trabalho, realizou o Fórum Municipal “Construindo um Simão Dias sem racismo” para composição do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (COMPIR), conforme Lei Municipal nº 996/2022.

O evento ocorreu no Clube Cultural Caiçara e teve por objetivo escolher os membros representantes das entidades não governamentais ou da sociedade civil para compor o COMPIR, sendo efetuada também a eleição e posse dos conselheiros eleitos para gestão 2023 – 2026. O evento iniciou com uma apresentação cultural e religiosa, seguido da palestra “A Importância do Conselho de Igualdade Racial para o município de Simão Dias”, ministrada por Thaty Menezes.

Foram eleitos para composição da Mesa Diretora do Conselho para os cargos de presidente e vice, Aristeu de Jesus Reis e Rosivalda Carvalho Andrade, respectivamente.

O COMPIR foi criado com a finalidade de promover as políticas públicas de defesa de direitos que visem à igualdade racial, com ênfase na população de pessoas negras e outras etnias, com vista à participação popular e do controle social, para o seu bem estar, educacional, cultural, econômico e político, integrando-as à realidade social, fazendo com que sejam superadas as desigualdades sociais no âmbito do município de Simão Dias.



Participaram do Fórum Municipal, o prefeito Cristiano Viana, a primeira-dama Cláudia Cristiane, os secretários municipais Marcos Antônio (Inclusão), Júnior Viana (Controle Interno), Ângela Siqueira (Educação) e Rogério Alves (Esporte), a Coordenadora da Igualdade Racial na Diretoria de Direitos Humanos da Prefeitura de Aracaju, Thaty Menezes, vereadores, membros do COMPIR, colaboradores da gestão e o público em geral.