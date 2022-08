Simão dias: Mulher de 44 anos morre vítima de covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde, através do boletim epidemiológico, informa que nesta quarta-feira, 17, foram registrados 102 casos novos de Covid-19 e um óbito. No total, 342.263 pessoas testaram positivo para a doença e 6.426 morreram. O óbito confirmado foi de uma mulher, 44 anos, de Simão Dias, com hipertensão.

As últimas informações sobre UTIs e enfermarias nas unidades de saúde de Sergipe apontam que estão internados no momento 15 pacientes. São 10 na rede pública e 05 na rede privada.

Vacinação

Foram enviadas aos municípios 5.847.887 doses. No que se refere a imunização, 87,25% da população foi vacinada com a primeira dose e 80,23% com a segunda dose. Além disso, 58,50% foi vacinada com a primeira dose de reforço (destinada a população maior de 12 anos) e 25,00% com a segunda dose de reforço (para a população maior de 18 anos).

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde