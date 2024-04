Simãodienses são beneficiados com Curso de Análise e Classificação de Grãos

Por meio do projeto Formação Profissional Rural (FPR), a Prefeitura de Simão Dias, através da Sala do Produtor Rural e o Senar Sergipe, promoveu mais etapa do curso de Análise e Classificação de Grãos em Simão Dias.

O curso que tem como objetivo gerar oportunidades para produtores e pessoas ligadas ao campo do município, é essencial para fiscalizar a qualidade dos grãos vendidos pelos produtores rurais, seja para uma cooperativa, cerealista, trading ou indústria. Os grãos devem estar de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento.

Vale ressaltar que quando formados, os classificadores podem trabalhar em silos, cerealista, armazéns, propriedades, cooperativas e corretoras de grãos.