Simone Andrade e Fábio Mitidieri entregam máquina em Riachão

Na manhã do último sábado, 3, a prefeita Simone Andrade e o deputado federal e governador eleito de Sergipe, Fábio Mitidieri, ambos do PSD, realizaram a entrega de uma patrol à população de Riachão do Dantas.

De acordo com a prefeita, a máquina foi conquistada com recursos de emenda parlamentar destinada por Fábio Mitidieri. “A patrol será de fundamental importante para nos ajudar nesse momento crítico para nossas estradas, onde as fortes chuvas seguem atingindo nossa região”, comentou.

Simone também classificou a presença do governador eleito em Riachão do Dantas como: “O momento fez reacender a esperança em dias melhores para todos nós e nos trouxe frutos do trabalho que seguimos desenvolvendo juntos”.

Além disso, após a entrega do maquinário, ela conduziu o governador até o Hospital do Município. “Na ocasião, falamos sobre o trabalho que desenvolvemos na unidade, nossas dificuldades e luta constante para mantê-la e a importância dela para todos os riachãoenses”, finalizou.