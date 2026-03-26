Sistema prisional de Sergipe recebe livros didáticos para alunos privados de liberdade

A Secretaria da Justiça e de Defesa do Consumidor (Sejuc) iniciou, na última quarta-feira, 25, a distribuição de mais de 1.100 livros didáticos destinados a alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que cumprem pena nas unidades prisionais de Sergipe. O material foi disponibilizado pelo Ministério da Educação (MEC), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seed).

A primeira entrega ocorreu no Cadeião de Nossa Senhora do Socorro, com apoio do Colégio Estadual Professora Agda Fontes Ferreira, unidade responsável pelo ensino no local. De acordo com a coordenadora pedagógica da Sejuc, Marli Barreto, a ação integra a política de ampliação do acesso à educação no sistema prisional, fortalecida no estado desde 2022. “Essa entrega consolida a parceria entre a Sejuc e a Seed, garantindo que o ensino dentro das unidades prisionais tenha o mesmo suporte pedagógico oferecido na rede externa. Nosso objetivo é assegurar que o direito à educação seja plenamente exercido, oferecendo ferramentas reais de mudança de vida”, destacou.

A diretora da unidade prisional, Edinólia Oliveira, celebrou a iniciativa. Para ela, o reforço pedagógico é um pilar da segurança e da reintegração. “A ação fortalece o trabalho educacional desenvolvido na unidade e contribui diretamente para a ressocialização dos internos, mantendo o foco no desenvolvimento pessoal e intelectual”, pontuou.

Presente no momento da doação, a professora Rute Lordeiro destacou o impacto dos livros no cotidiano das aulas. “É uma satisfação receber esse material tão esperado. Ele vai instrumentalizar o nosso trabalho e contribuir diretamente para o aprendizado dos alunos, permitindo que eles tenham um suporte físico para consulta e exercícios”, afirmou.

Motivação entre os alunos

Para os custodiados, o novo material representa um incentivo extra para os estudos. M.D.S., que busca concluir o Ensino Fundamental por meio da EJA PPL (Pessoas Privadas de Liberdade), relata a mudança na rotina. “A gente se sente mais motivado a estudar quando tem o material em mãos. Isso ajuda a acompanhar melhor as aulas e nos dá a chance de pensar em um futuro diferente fora daqui. O livro é o nosso caminho para o conhecimento”, relatou.

Cronograma de distribuição

A coordenadora pedagógica da Sejuc explicou que a distribuição do acervo seguirá em ritmo intenso nos próximos dias para alcançar todo o estado. “Estamos trabalhando para que esse material chegue logo a todas as unidades, pois o foco é aproveitar melhor o tempo em sala de aula e dar mais qualidade ao aprendizado”, frisou.

Por fim, ela destacou os investimentos do governo do estado no fortalecimento da política educacional no sistema prisional, com foco na ampliação do acesso, na qualificação do ensino e na ressocialização. “Mais do que livros, estamos oferecendo ferramentas para que o interno, ao conquistar a liberdade, tenha bagagem e novas perspectivas para reconstruir sua história com dignidade e longe da criminalidade”, finalizou Marli Barreto.

Fonte: Governo de Sergipe