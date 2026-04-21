Soldado do Exército morre após disparo acidental

Um soldado do Exército morreu na tarde desta segunda-feira (20) após ser atingido por um disparo de arma de fogo no Povoado Caipe, em São Cristóvão, na Grande Aracaju. A vítima foi identificada como José Renaldo Santana de Souza Filho, de 18 anos.

De acordo com informações do 28º Batalhão de Caçadores (28º BC), o militar, que era recém-incorporado e servia na 2ª Companhia de Fuzileiros, estava em um momento de lazer com familiares e amigos no momento do ocorrido.

As informações iniciais indicam que o disparo, de uma espingarda, foi acidental e atingiu a região da cabeça do jovem. José Renaldo chegou a ser socorrido e levado para um hospital no município de São Cristóvão, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, o 28º Batalhão de Caçadores lamentou o falecimento e informou que está adotando as providências necessárias para prestar assistência à família do soldado.