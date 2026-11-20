A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) preparou um esquema especial de segurança para a 41ª edição do Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc), que começa nesta sexta-feira, 20, e segue até domingo, 22, na Cidade Mãe de Sergipe. A operação contará com a atuação integrada da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, com ações voltadas à prevenção de ocorrências, ao atendimento da população e à garantia da tranquilidade durante os três dias de programação.

A Polícia Militar contará diariamente com cerca de 250 policiais distribuídos pelos diferentes espaços do festival, incluindo as praças do Carmo, São Francisco e da Matriz. O planejamento prevê patrulhamento a pé, bases móveis comunitárias e postos elevados de observação, além da participação de unidades especializadas, como o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), o Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e o Grupamento Especial Tático de Motos (Getam).

O esquema também contará com câmeras de monitoramento e utilização de drones para acompanhar a movimentação nos espaços do evento e auxiliar na identificação e no atendimento de possíveis ocorrências.

De acordo com o major Humberto da Conceição, da Polícia Militar, o planejamento foi elaborado para garantir a segurança de todos os públicos que participarão do festival. “A nossa prioridade é garantir a paz pública e a tranquilidade social, não só para os moradores, como também para os artistas, como para os comerciantes e para todos aqueles que irão se deslocar para a cidade de São Cristóvão para curtir o evento”, destacou.

Atuação do Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe também terá participação importante na operação, com ações preventivas e atendimento durante toda a programação. Antes do início do festival, a Diretoria de Atividades Técnicas atua na análise dos projetos e na fiscalização das estruturas, verificando o cumprimento das normas de segurança.

Na parte operacional, serão disponibilizadas viaturas de combate a incêndio e ambulâncias para atendimento pré-hospitalar, garantindo suporte em situações de emergência.

O major Augusto Cordeiro, do Corpo de Bombeiros, ressaltou a importância da presença da corporação em um evento que faz parte da história cultural de Sergipe. “O Corpo de Bombeiros, mais uma vez, não poderia ficar de fora desse movimento histórico, que é o Fasc”, afirmou.

O oficial também destacou que a atuação da corporação busca proporcionar segurança aos moradores e visitantes. “O Corpo de Bombeiros, aquela mão amiga que vai estar ali sempre, para poder dar segurança, para poder o Corpo de Bombeiros interagir com aquela sociedade que vai estar ali, com aqueles cidadãos que estarão no local”, acrescentou.

Atendimento da Polícia Civil

A Polícia Civil também integrará o planejamento da SSP, com reforço no atendimento de ocorrências por meio de um esquema especial organizado pela 12ª Delegacia Metropolitana, localizada em São Cristóvão.

De acordo com a delegada Nalile Castro, coordenadora operacional das Delegacias da Capital, a unidade funcionará em regime de plantão durante os três dias do festival. Na sexta-feira, 20, e no sábado, 21, o atendimento ocorrerá das 16h às 4h do dia seguinte. No domingo, 22, o funcionamento será das 13h até 1h da segunda-feira, 23.

Durante os horários estabelecidos, a população poderá procurar a delegacia para atendimento inicial e registro de boletins de ocorrência. Aos sábados e domingos, a equipe plantonista também estará apta a formalizar autos de prisão em flagrante. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, os procedimentos serão realizados na Casa da Mulher Brasileira. Já na sexta-feira, eventuais prisões em flagrante, com exceção dos casos de violência doméstica, serão formalizadas pela Central de Flagrantes, em Aracaju.

Programação

A 41ª edição do Fasc contará com 119 atrações distribuídas por diferentes espaços de São Cristóvão. Entre os destaques da programação estão os shows noturnos nos palcos João Bebe Água, na Praça São Francisco, e Frei Santa Cecília, na Praça do Carmo.

Com a atuação conjunta das forças de segurança, a SSP busca garantir que moradores, turistas, artistas e trabalhadores possam aproveitar a programação cultural com tranquilidade e segurança.

Fonte: Polícia Civil