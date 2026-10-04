logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

SSP registra 39 ocorrências durante as Eleições 2026 em Sergipe

Polícia Civil

O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Secretaria da Segurança Pública de Sergipe (SSP) contabiliza, até o momento, 39 ocorrências relacionadas às Eleições 2026, a maior parte envolvendo suspeita de compra de votos. O balanço parcial reúne os registros acompanhados pela estrutura de integração das forças de segurança durante o pleito, com apreensão de R$ 12.275, condução de três pessoas à Polícia Federal e duas prisões em flagrante.

Instalado no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), em Aracaju, o CICC entrou em funcionamento às 13h da sexta-feira, 2, e permanece ativo durante a operação eleitoral. A estrutura concentra representantes das instituições envolvidas na segurança do pleito e possibilita o acompanhamento, em tempo real, das ocorrências registradas pelas equipes distribuídas pelo estado.

O monitoramento permite reunir informações provenientes das equipes em campo, cruzar dados e direcionar o emprego do efetivo conforme a necessidade. Recursos de georreferenciamento e os sistemas de comunicação operacional também contribuem para o acompanhamento das ocorrências e para a tomada de decisões ao longo das diferentes fases da eleição.

A atuação integrada segue durante o encerramento da votação e a etapa de apuração. O CICC permanece em funcionamento para acompanhar novas ocorrências, apoiar o acionamento das equipes e manter a integração entre as forças de segurança até a conclusão da operação das Eleições 2026.

 

Fonte: SSP

Publicidade
Publicidade
Previous
Next