SSP registra 39 ocorrências durante as Eleições 2026 em Sergipe

O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Secretaria da Segurança Pública de Sergipe (SSP) contabiliza, até o momento, 39 ocorrências relacionadas às Eleições 2026, a maior parte envolvendo suspeita de compra de votos. O balanço parcial reúne os registros acompanhados pela estrutura de integração das forças de segurança durante o pleito, com apreensão de R$ 12.275, condução de três pessoas à Polícia Federal e duas prisões em flagrante.

Instalado no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), em Aracaju, o CICC entrou em funcionamento às 13h da sexta-feira, 2, e permanece ativo durante a operação eleitoral. A estrutura concentra representantes das instituições envolvidas na segurança do pleito e possibilita o acompanhamento, em tempo real, das ocorrências registradas pelas equipes distribuídas pelo estado.

O monitoramento permite reunir informações provenientes das equipes em campo, cruzar dados e direcionar o emprego do efetivo conforme a necessidade. Recursos de georreferenciamento e os sistemas de comunicação operacional também contribuem para o acompanhamento das ocorrências e para a tomada de decisões ao longo das diferentes fases da eleição.

A atuação integrada segue durante o encerramento da votação e a etapa de apuração. O CICC permanece em funcionamento para acompanhar novas ocorrências, apoiar o acionamento das equipes e manter a integração entre as forças de segurança até a conclusão da operação das Eleições 2026.

Fonte: SSP