Suely Menezes participa de caminhada “Elas com Fábio” e reforça a parceria com Érica Mitidieri

A vice-prefeita de Lagarto, Suely Menezes, participou nesta terça-feira, 22, da caminhada Elas com Fábio, realizada em Aracaju, em apoio à candidatura à reeleição do governador Fábio Mitidieri (PSD). A mobilização reuniu mulheres, lideranças políticas e apoiadores de diferentes municípios sergipanos, fortalecendo a participação feminina na campanha e o projeto político apresentado pelo grupo.

A caminhada teve concentração na Praça Camerino e seguiu pelas ruas do Centro de Aracaju. O movimento Elas com Fábio é articulado por Érica Mitidieri, primeira-dama de Sergipe, e tem como proposta mobilizar mulheres em torno da candidatura de Fábio Mitidieri e das discussões relacionadas às políticas públicas para as mulheres.

Ao lado de Érica Mitidieri, Suely acompanhou o percurso e destacou a importância de continuar fortalecendo a parceria entre o Governo do Estado e os municípios. Para a vice-prefeita, a relação construída com Lagarto ao longo da atual gestão demonstra a importância da continuidade do projeto liderado por Fábio Mitidieri.

“Estar aqui hoje é reafirmar o nosso apoio a esse projeto e reconhecer a importância de continuarmos ao lado de um governador que olha para Lagarto, que é parceiro do nosso município e que tem mantido um diálogo próximo conosco. Fábio tem demonstrado que conhece as necessidades da nossa gente e tem trabalhado para levar ações e investimentos para os municípios. Por isso, acredito na importância de continuar apoiando esse trabalho e essa parceria”, afirmou Suely.

A vice-prefeita também ressaltou a força da participação feminina no processo eleitoral. “É muito bonito ver tantas mulheres ocupando as ruas, participando, defendendo suas ideias e mostrando que também querem estar presentes nas decisões que definem os caminhos de Sergipe. O Elas com Fábio representa essa força e essa união das mulheres em torno de um projeto que queremos que continue avançando”, completou.

Ascom – Suely (vice-prefeita de Lagarto)