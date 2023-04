Superintendente do HUL defende implantação de UPA 24h em Lagarto

Em entrevista ao Jornal da Fan desta terça-feira, 11, o Superintendente do Hospital Universitário de Lagarto (HUL), Manoel Cerqueira Neto, defendeu a implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h no município de Lagarto.

Segundo ele, a medida seria necessária para suprir a demanda por atendimento, já que o HUL é responsável por acolher não somente os pacientes de Lagarto, mas também daqueles municípios que integram a Regional Centro-Sul de Saúde, são eles: Tobias Barreto, Salgado, Riachão do Dantas; Poço Verde e Simão Dias. Tudo isso, sem contar com os municípios do norte da Bahia, como Paripiranga Fátima e Adustina, devido a proximidade.

“Só a cidade de Lagarto tem mais de 105 mil habitantes. Se a gente expandir para a Região Centro-Sul, são mais de 350 a 400 mil habitantes. O Hospital Universitário de Lagarto, que tem o papel do ensino e de formar, além de assistir à população, sozinho não vai conseguir servir como porta. Com a expansão dos municípios e da população do interior, nós precisamos de uma Unidade de Pronto Atendimento 24h (UPA). Lagarto tem realizado ações importantes, como a extensão do horário de atendimento nos postos de saúde e extensão do atendimento durante o final de semana, mas seria muito bom para a população ter uma UPA 24h”, defendeu o superintendente.

Cabe destacar que, embora algumas medidas tenha sido tomadas pelo poder público municipal, a Saúde Pública do Município está em crise. No último final de semana, a Clínica do Maroto recusou-se a receber uma criança que estava queimando de febre, porque a unidade iria fechar em alguns minutos e não haveria tempo para atendimento.

Além disso, a implantação da UPA já foi tema de reunião no Ministério Público Federal. Na oportunidade, a procuradora da República Aldirla Albuquerque, ressaltou que a ausência de serviço público de atendimento 24h ou de uma UPA no município de Lagarto tem gerado superlotação no HUL. Relembre clicando aqui.

Foto: Fan F1