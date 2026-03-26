Suspeita de envenenamento de cães causa revolta em Frei Paulo

Moradores de Frei Paulo estão preocupados com uma série de situações envolvendo a morte de animais na cidade. Um vídeo gravado na noite da última terça-feira (24) mostra um cão já sem vida em uma praça, com indícios de possível envenenamento.

Nas imagens, um morador denuncia que episódios semelhantes estariam acontecendo com frequência e pede mais atenção das autoridades para o problema. Segundo ele, a falta de fiscalização contribui para que casos assim continuem ocorrendo.

Diante disso, a população pede providências e cobra a atuação da Delegacia de Proteção Animal e Meio Ambiente para investigar o caso e identificar possíveis responsáveis.