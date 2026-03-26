logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Suspeita de envenenamento de cães causa revolta em Frei Paulo

Screenshot 2026-03-26 at 10-03-28 (1) Instagram

Moradores de Frei Paulo estão preocupados com uma série de situações envolvendo a morte de animais na cidade. Um vídeo gravado na noite da última terça-feira (24) mostra um cão já sem vida em uma praça, com indícios de possível envenenamento.

Nas imagens, um morador denuncia que episódios semelhantes estariam acontecendo com frequência e pede mais atenção das autoridades para o problema. Segundo ele, a falta de fiscalização contribui para que casos assim continuem ocorrendo.

Diante disso, a população pede providências e cobra a atuação da Delegacia de Proteção Animal e Meio Ambiente para investigar o caso e identificar possíveis responsáveis.

Publicidade
Publicidade
Previous
Next