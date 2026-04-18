Suspeita é detida por matar filhotes de cachorro em São Cristóvão

Forças de segurança atuaram na tarde dessa quinta-feira, 17, em uma ocorrência grave de maus-tratos a animais no bairro Marcelo Déda, no município de São Cristóvão. Uma mulher foi presa em flagrante suspeita de matar sete filhotes de cachorro.

De acordo com as informações iniciais, a investigada utilizou uma enxada para atacar os animais. Os policiais militares foram acionados e, quando chegaram ao local, encontraram oito filhotes, sendo que apenas um ainda estava vivo.

Durante a ocorrência, testemunhas relataram que a própria tutora da cadela teria cometido o crime por não aceitar a permanência dos filhotes na residência.

Após a ação, a mulher se trancou em casa com o objeto utilizado crime e se recusou a dialogar com os policiais. Diante da situação, foi acionada uma equipe especializada em gerenciamento de crises. Após negociação, ela se rendeu e foi retirada do imóvel sem resistência.

Em razão do comportamento apresentado, a suspeita foi encaminhada para atendimento médico-psiquiátrico.

Equipes realizaram a perícia no local, e os corpos dos animais foram recolhidos e encaminhados à Delegacia de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama).

A mulher foi autuada em flagrante e confessou o crime durante interrogatório. O caso segue sob análise da Justiça, que deverá decidir sobre a manutenção da prisão.

Fonte: SSP