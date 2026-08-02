Suspeito de ajudar na fuga de investigado por tentativa de homicídio morre após confronto em Lagarto

Uma ação conjunta das polícias Civil e Militar resultou na apreensão da motocicleta e das roupas utilizadas na tentativa de homicídio contra um homem de 59 anos, registrada na manhã deste sábado (1º), em Lagarto.

Segundo as informações divulgadas pelas forças de segurança, as equipes realizavam diligências para localizar um suspeito identificado como Vitor, apontado como responsável por auxiliar na fuga do autor do crime e por esconder a motocicleta utilizada na ação, uma CG vermelha sem placa, além das vestimentas usadas pelos envolvidos.

Durante as buscas, os policiais chegaram a um imóvel no povoado Coqueiro de Cima, onde localizaram a motocicleta e as roupas utilizadas na tentativa de homicídio. O material foi apreendido e encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto para os procedimentos investigativos.

Na continuidade da operação, as equipes seguiram até o Residencial Eucalipto, no bairro Cidade Nova, onde encontraram entorpecentes, uma balança de precisão e embalagens utilizadas para o acondicionamento de drogas. Duas pessoas foram conduzidas à delegacia.

As buscas pelo suspeito continuaram e ele foi localizado posteriormente em outro endereço. De acordo com a polícia, ao perceber a chegada das equipes, o homem teria reagido à abordagem efetuando disparos contra os agentes. Houve confronto, e ele foi atingido.

O suspeito foi socorrido e encaminhado ao Hospital Universitário de Lagarto, mas não resistiu aos ferimentos.