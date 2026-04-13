Suspeito de arrancar parte da língua de ex-companheira em Aracaju é preso

Um homem foi preso suspeito de arrancar parte da língua da ex-companheira em Aracaju. A informação foi confirmada, no início da noite desta segunda-feira (13), pela Polícia Civil.
A agressões aconteceram na madrugada da última quinta-feira, e ao g1, a vítima contou neste domingo que temia pela vida dela e da filha, que presenciou a situação.
De acordo com o relato da vítima no boletim de ocorrência, o ex-companheiro dela teria tentado forçar um beijo e a agrediu com a mordida. Os dois tinham um relacionamento de 1 ano e 3 meses e não tiveram filhos juntos.
Segundo a delegada Mariana Diniz, o suspeito se apresentou à polícia após saber da repercussão do caso. Ele já tinha sido preso no ano passado por crime de lesão corporal contra a mesma vítima.
Fonte: G1 Sergipe