Suspeito de arrancar parte da língua de ex-companheira em Aracaju é preso

A agressões aconteceram na madrugada da última quinta-feira, e ao g1, a vítima contou neste domingo que temia pela vida dela e da filha, que presenciou a situação.

De acordo com o relato da vítima no boletim de ocorrência, o ex-companheiro dela teria tentado forçar um beijo e a agrediu com a mordida. Os dois tinham um relacionamento de 1 ano e 3 meses e não tiveram filhos juntos.

Segundo a delegada Mariana Diniz, o suspeito se apresentou à polícia após saber da repercussão do caso. Ele já tinha sido preso no ano passado por crime de lesão corporal contra a mesma vítima.

Fonte: G1 Sergipe