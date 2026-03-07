Suspeito de matar companheira em Itaporanga d’Ajuda é preso

A Polícia Civil de Sergipe confirmou nesta sexta-feira (6) a prisão do homem apontado como autor do assassinato da própria companheira em Itaporanga d’Ajuda.

O suspeito se apresentou às autoridades na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, localizada em Aracaju, onde teve o mandado de prisão cumprido.

O crime ocorreu na última terça-feira (3), no povoado Sapé, e provocou grande repercussão entre moradores da região. As investigações indicam que o caso aconteceu após um conflito entre o casal.

Ainda conforme apuração policial, horas antes do crime os dois haviam ido até o Conselho Tutelar do município para tratar de assuntos relacionados ao filho.

Outro ponto que chama atenção é que o suspeito já possuía uma medida protetiva determinada pela Justiça, que deveria impedir qualquer aproximação da vítima.

A Polícia Civil continua investigando o caso para esclarecer completamente as circunstâncias do crime.