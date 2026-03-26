Suspeito de matar namorada em hotel de Aracaju recebe alta do Hospital de Urgências de Sergipe

O policial penal, suspeito de matar a namorada em um hotel de Aracaju, recebeu alta do Hospital de Urgências de Sergipe (Huse), nesta quarta-feira (25). A investigação da Polícia Civil aponta que Tiago Sóstenes Miranda de Matos tentou tirar a própria vida após a morte de Flávia Barros, de 38 anos, no último domingo (22).
Tiago deu entrada com um ferimento por arma de fogo, passou por cirurgia na unidade no mesmo dia do crime. Ele já havia realizado novos exames após a intervenção. A Secretaria da Segurança Pública de Sergipe informou que ele vai passar por um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e depois será encaminhado para o Presídio Militar de Sergipe.
A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap-BA) já havia informado que o suspeito foi exonerado do cargo de diretor do Conjunto Penal de Paulo Afonso.
De acordo com a pasta, o suspeito não respondia a nenhum processo administrativo disciplinar, tinha um histórico funcional regular e vinha desempenhando as funções de gestão sem registros de condutas incompatíveis com o cargo até então.
Fonte: G1 Sergipe