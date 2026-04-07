Suspeito é preso com drogas durante ação da Polícia Civil em Lagarto

A equipe da Delegacia de Narcóticos de Lagarto/SE coordenada pelo Delegado Bruno Alcântara, encontrava-se em diligência administrativa no povoado Colônia 13, quando, ao transitar pelo local, visualizou uma movimentação suspeita em frente a uma residência, indicando, em tese, possível comercialização de entorpecentes.

Um indivíduo do sexo masculino, saiu do interior da residência, ocasião em que os policiais procederam com a abordagem, após verbalização de ordem de parada e durante a busca pessoal, foram encontradas em posse do suspeito trouxinhas de substância esverdeada, análoga à maconha.

O indivíduo foi identificado como J.F.R, tendo este confessado que realizava a comercialização de entorpecentes na referida residência.

Em continuidade às diligências no local, foi localizada uma pequena bolsa contendo mais substâncias entorpecentes já fracionadas e prontas para a venda, bem como uma porção maior de maconha prensada ainda não fracionada, além de uma quantia em dinheiro e uma pequena balança de precisão, comumente utilizada para fracionamento de drogas.

Foram apreendidas:

cerca de 250 G de maconha.

Diversos saquinhos para embalagem.

Balança de precisão.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao indivíduo, sendo este conduzido à Delegacia Regional de Lagarto para adoção das medidas legais cabíveis.