Suspeito é preso em flagrante por tráfico ilícito de drogas no bairro Loiola

Durante patrulhamento, nesta quarta-feira (10), militares do 7º Batalhão avistaram três indivíduos em atitude suspeita no bairro Loiola.

Durante abordagem dois , dos três suspeitos, evadiram do local, enquanto o terceiro indivíduo, tentou dispensar uma sacola, que foi apreendida, com substâncias semelhantes ao craque.

Já no bolso do suspeito, outras 12 pedras, também com substâncias semelhantes ao craque, estava embalado com papel laminado que foi retirado do bolso do homem.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido e todo o material apreendido, foi encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto, para que sejam tomadas às providências cabíveis.