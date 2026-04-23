Suspeito morre após confronto com a polícia em Lagarto

Na noite desta quinta-feira (23), uma ação conjunta entre policiais do 7º BPM e da Delegacia Regional resultou na morte de um suspeito no bairro Laudelino Freire, em Lagarto.

Segundo informações, as equipes receberam denúncias de que dois indivíduos estariam na região com a intenção de cometer um homicídio. Durante as buscas, os suspeitos foram localizados e, ao perceberem a presença policial, um deles teria efetuado disparos contra os agentes.

Houve revide e um dos suspeitos foi atingido. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital regional, mas não resistiu aos ferimentos. O outro conseguiu fugir e não foi localizado até o momento.

Durante a ação, foi apreendido um revólver calibre .38.

De acordo com as informações policiais, o homem que morreu era considerado de alta periculosidade e investigado por diversos homicídios na região.