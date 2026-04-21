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Suspeitos são flagrados com drogas durante ação policial em Lagarto

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Na tarde desta terça-feira, 21 de Abril, durante patrulhamento no bairro Ademar de Carvalho, após denúncias de populares sobre possível tráfico de drogas nas imediações de um estabelecimento comercial, equipes policiais realizaram diligências para averiguar a situação.

No local, dois indivíduos foram identificados, sendo observado que um deles apresentava um volume na cintura. Ao ser questionado, informou tratar-se de uma faca. Durante a abordagem e revista pessoal, foram encontradas embalagens contendo substância análoga à cocaína, escondidas junto ao objeto. Com o segundo indivíduo, também foram localizadas outras porções da mesma substância, além de uma quantia em dinheiro.

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