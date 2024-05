Suspenso, Mateus desfalca Lagarto no jogo de volta das semis da Supercopa TV Sergipe de Futsal

Lagarto não poderá contar com o pivô Mateus no duelo decisivo contra Pinhão, pela semifinal da Supercopa TV Sergipe de Futsal. O artilheiro da competição recebeu o terceiro cartão amarelo no primeiro jogo entre as equipes no mata-mata e precisará cumprir suspensão automática.

O pivô foi amarelado nas partidas contra Colônia 13, Simão Dias e Pinhão. Com isso, o regulamento indica que ele precisa cumprir suspensão automática.

Com a derrota no jogo de ida e por ter uma campanha pior, Lagarto precisa vencer Pinhão no jogo de volta no período normal e na prorrogação para avançar para a final da Supercopa TV Sergipe de Futsal.

Fonte: Globo Esporte/SE