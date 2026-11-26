Tarcísio do Acordeon gravou o DVD O Diferente dos Iguais na noite desta quarta-feira (25), no Parque das Palmeiras, em Lagarto. O evento foi um sucesso e reuniu um grande público.

Durante a gravação, Tarcísio recebeu no palco Henry Freitas, Tícia Rebeca e a banda Desejo de Menina. Os convidados participaram de diferentes momentos do show e animaram quem acompanhava a apresentação.

A entrada foi solidária, mediante a doação de um quilo de alimento. A gravação movimentou Lagarto e colocou o município no cenário de mais uma grande produção musical.