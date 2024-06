Na noite desta quinta-feira, 27, a Prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, anunciou que Tarcísio do Acordeon substituirá Felipe Amorim no Festival da Mandioca. O show acontecerá no sábado, 29, às 20h30.





Felipe Amorim anunciou na última terça-feira, 25, que se afastará dos palcos por tempo indeterminado para cuidar da saúde, devido a uma séria inflamação e infecção nos sisos. Por determinação de sua equipe médica, o cantor deverá realizar uma cirurgia.