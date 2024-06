Técnico do Confiança comemora: “Precisávamos voltar a vencer”

O Confiança voltou a vencer na Série C do Campeonato Brasileiro após três rodadas e encostou no G-8. O Dragão abriu o placar no primeiro tempo com Willians Santana, chegou a sofrer o empate na segunda etapa, mas voltou à frente do marcador com gols de Lucas Rian e André Lima.

Ao final da partida, o técnico Gerson Gusmão afirmou que a equipe proletária poderia ter aberto uma vantagem maior na primeira etapa, mas acabou pecando no momento de completar as jogadas.

— Eu acho que a equipe voltou a fazer um jogo bom. Tivemos muitos erros no primeiro tempo, em alguns momentos a gente não encaixou a marcação contra um time que é técnico e tem qualidade, e é preciso estar com a marcação muito próxima para não sofrer nesse aspecto. Tivemos muitos erros técnicos, de passe, principalmente no primeiro tempo. Talvez a gente pudesse ter feito um ou dois gols nas situações criadas e acabamos errando o último passe — afirmou.

— As movimentações aconteceram, muitas vezes com a gente em superioridade em relação ao adversário, outras em igualdade, mas em lances rápidos. Vejo que a equipe fez um jogo bom, mas no primeiro tempo nossa marcação estava um pouquinho distante e nossa parte técnica não estava legal — completou.

Apesar das chances desperdiçadas, o treinador entende que o resultado deve ser comemorado, levando em conta a quebra do jejum de vitórias na competição.

— Precisávamos voltar a vencer, nas últimas partidas a gente vinha evoluindo e fazendo jogos melhores, tendo o controle do jogo, tendo oportunidade, mas não vinha fazendo o gol. Agora os gols apareceram. No primeiro tempo, em uma jogada que a gente trabalha bastante de bola parada, com o Willians se posicionando na segunda trave, e depois dois golaços do Rian e do André, que presentearam o torcedor que veio e voltou para casa não só satisfeito com a vitória, mas vendo dois belos gols — finalizou.

Com oito pontos, o Confiança é o 10º colocado, e volta a campo na próxima segunda-feira, às 20h, no Presidente Vargas, quando enfrenta o Floresta pela oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Fonte: Globo Esporte/SE