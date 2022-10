Temperaturas passam dos 30°C no fim de semana

O fim de semana em todo o Estado terá predominância de céu aberto com poucas nuvens e variações de tempo nublado entre os períodos matutino e vespetino, chuvas leves e passageiras em alguns municípios e temperaturas máximas acima dos 30°C no interior.

Para este sábado, 8, a madrugada e a manhã terão precipitações de chuvas leves e isoladas nos Territórios Centro Sul e Sul Sergipano e tempo nublado nos demais. A tarde será de céu aberto com poucas nuvens nos oito territórios e à noite a probabilidade é de tempo nublado ao longo de todo o Estado. Os termômetros no litoral marcam entre 22,3°C e 29°C, enquanto no interior registram de 20,7°C à 30,4°C.

O domingo, 9, terá chuvas leves e isoladas durante a madrugada nos territórios Agreste Central e Centro Sul Sergipano e tempo nublado nos outros seis. A manhã e tarde variam entre céu aberto e parcialmente nublado em todo o Estado, sendo que à noite, o tempo fica nublado nos oito territórios. As temperaturas mínimas serão de 24,8°C no litoral e 22,1°C no interior e as máximas de 29,4°C e 30°C respectivamente.

Fonte: Sedurbs