Tempo em Sergipe prossegue com chuvas e temperaturas abaixo dos 30°

As chuvas ocorridas em todo o estado desde a última quinta-feira, 19, continuam de maneira leve e isoladas em alguns dos territórios e moderadas em outros. De acordo com a coordenadoria de meteorologia e mudanças climáticas da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Serhma), desta segunda-feira, 23 até o próximo dia 26, a predominância é de que as precipitações aconteçam em períodos e pontos distintos nos 75 municípios sergipanos e as temperaturas máximas permaneçam até os 30°.

Para a manhã e tarde desta terça-feira, 24, a probabilidade é de tempo nublado ou parcialmente nublado nos oito territórios. A noite tende a ocorrer chuvas leves e isoladas. No litoral, as temperaturas variam de 25,4° C a 29,6° C e no interior de 20° C a 25,7° C.

Na quarta-feira, 25, aguarda-se chuvas leves durante a madrugada e de leves a moderadas pela manhã. Durante a tarde, o tempo será nublado no litoral e chuvas leves no interior. O período da noite tende a ser de tempo nublado nos territórios Centro Sul e Sul Sergipano e chuvas leves nos outros seis. As temperaturas mínimas ficam em torno de 25,7° C no litoral e 23° C no interior. Já as máximas variam entre 29,2° C e 28,5° C respectivamente.

Já na quinta-feira, 26, espera-se durante a madrugada tempo nublado nos territórios Centro Sul e Sul Sergipano e precipitações de leves a moderadas nos demais. Nos períodos matutino e vespertino as chuvas ocorrem de forma leve em todo o estado. À noite existe a probabilidade de tempo nublado no litoral, onde as temperaturas vão de 25,7° C e 29,5° C, e de chuvas leves no interior, quando os termômetros oscilam de 23,1° C a 28° C.