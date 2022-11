Tempo nublado e chuvas leves predominam durante o fim de semana

A previsão meteorológica até a madrugada da segunda-feira, 14, é de tempo nublado e chuvas leves em todo Sergipe. De acordo com a Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas (CMT) da Serhma, a permanência do tempo similar ao vivenciado no último fim de semana se dá por conta da presença de áreas de cavado (região alongada de relativa pressão atmosférica baixa) observadas sobre o Oceano Atlântico, próximo ao litoral do estado.

Para o sábado, 12, a madrugada terá precipitações leves no interior e tempo nublado no litoral. Pela manhã chove de forma leve, sendo que a tarde e noite o tempo varia de parcialmente nublado a nublado nos municípios das oito regiões, podendo ocorrer chuva passageira. Os termômetros no litoral marcam de 24,4°C a 29,9°C, já no interior eles registram entre 21,9°C e 31,2°C.

Para o domingo, 13, a madrugada e a manhã serão de chuvas leves e isoladas no interior e o tempo fica nublado no litoral, onde também podem ocorrer pancadas de chuvas rápidas a qualquer hora. A tarde terá céu parcialmente nublado e o período da noite tende a ter tempo nublado ao longo de todo o estado, se estendendo até a madrugada da segunda-feira, 14. As temperaturas no litoral vão de 25,3°C a 29,7°C, enquanto no interior elas oscilam de 21,9°C a 31,8°C.