Tempo nublado e chuvas leves predominam no fim de semana

O próximo final de semana deve ser marcado por precipitações leves e tempo nublado nos oito territórios sergipanos, com temperaturas mínimas entre 17,9ºC e 23,5°C, de acordo com a Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma).

A frente fria oriunda dos países vizinhos e que se instalou no país nas últimas duas semanas permanece no Nordeste, ocasionando chuvas leves e queda nas temperaturas.

Neste sábado, 20, choveu durante a madrugada nos oito territórios sergipanos. Os períodos da manhã e tarde terão tempo nublado e parcialmente nublado, mas a noite será de precipitações leves em todo o Estado. As temperaturas no litoral oscilam entre 23,5°C e 27,8°C, já no interior, elas variam de 18,8°C à 26,7°C.

A madrugada e a manhã do domingo, 21, terá chuvas leves e isoladas em todo o Estado. Para a tarde espera-se tempo nublado,e, pela noite as chuvas leves retornam apenas nos territórios Sul e Centro Sul, ficando os restantes com tempo nublado. No litoral, as temperaturas ficarão em torno de 22,6°C e 28°C, já no interior elas oscilam entre 18,5°C e 27,6°C.

Fonte: Serhma