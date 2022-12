Tempo oscila nos últimos dias da primavera em Sergipe

Os dias que antecedem a estação verão serão predominantemente firmes e com céu aberto variando para parcialmente nublado em todos os municípios, porém, com a possibilidade de ocorrência de precipitações leves, rápidas e isoladas no Sul sergipano.

Na terça-feira, 20, a previsão é de que ocorra chuvas leves e isoladas no Sul sergipano e o tempo fique nublado nos demais. A manhã e tarde continuam oscilando entre céu aberto e parcialmente nublado e pela noite, nublado nas oito regiões, e, ocorrendo chuvas elas serão rápidas e isoladas e sem valores consideráveis. No litoral, as temperaturas ficam em torno de 22,5°C e 29,3°C, já no interior elas variam entre 21°C e 32,3ºC.