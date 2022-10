Tempo sofrerá variações durante o primeiro fim de semana de outubro

Céu aberto com poucas nuvens e tempo parcialmente nublado serão predominantes no primeiro final de semana do mês de outubro. Segundo a Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Serhma (CMT), ainda sob o efeito da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) sobre o Oceano Atlântico, há probabilidade de ocorrência de chuvas leves e isoladas em alguns territórios, bem como, de pancadas de chuvas rápidas a qualquer hora no litoral e no Território da Grande Aracaju.

Na manhã deste sábado, 1º, o tempo fica parcialmente nublado, à tarde aguarda-se céu aberto com poucas nuvens e à noite a probabilidade é de tempo nublado ou parcialmente nublado ao longo de todo território Sergipano. As temperaturas mínimas ficam em torno de 20,3°C no litoral e 18,1°C no interior e as máximas, em 28,2°C e 29,2°C, respectivamente.

No domingo,02, a madrugada será de tempo nublado em todo o Estado, enquanto na manhã e tarde, a previsão é de céu aberto com poucas nuvens nos oito territórios. No litoral os termômetros registram de 21,6°C à 28,3°C, enquanto no interior eles variam de 18,7°C à 29,6°C.

Fonte: Sedurbs