Testemunhas de Jeová retornam às reuniões presenciais

No mundo todo, as Testemunhas de Jeová voltaram a se reunir presencialmente a partir de 1.º de abril, nos lugares onde não há restrições das autoridades de saúde.

Ana, que é Testemunha de Jeová há mais de duas décadas e tem 71 anos de idade, conta como se sente por poder voltar a se reunir presencialmente: “Estou muito feliz de poder estar perto dos meus irmãos. Sentia muita falta de estar ali.” Os membros da congregação em que ela se reúne se organizaram para buscá-la e levá-la para casa.

Por mais de 2 anos, os Salões do Reino das Testemunhas de Jeová permaneceram fechados no mundo todo devido à pandemia. Elastambém suspenderam a sua evangelização de casa em casa no dia 20 de março de 2020. Desde então, elas têm falado com as pessoas sobre a Bíblia por meio de cartas e por telefone. A média de público nas reuniões por meio do aplicativo Zoom ultrapassou 1 milhão de pessoas por semana no Brasil, mesmo havendo 900 mil Testemunhas de Jeová no país.

“Não tem como descrever a alegria que as Testemunhas de Jeová no mundo inteiro estão sentindo. Apesar de não termos deixado de nos reunir, nada substitui estarmos juntos pessoalmente. Nós esperamos muito por esse momento!” comentou Kleber Barreto, porta-voz das Testemunhas de Jeová no Brasil. Natália, que nunca havia assistido a uma reunião num Salão do Reino, mas apenas de modo virtual, disse: “A reunião foi impressionante! Pessoas que a gente nunca tinha visto parecia que conhecíamos há anos!”

Para garantir a segurança de todos, os Salões do Reino foram equipados com a tecnologia necessária para que as pessoas também possam assistir às reuniões de modo virtual, se preferirem. Por enquanto, as Testemunhas de Jeová não têm planos para retornar sua atividade de evangelização de casa em casa. Mas segundo o porta-voz, “elas continuam bem ocupadas e produtivas,compartilhando com as pessoas a mensagem de esperança da Bíblia, de outras maneiras.”

O retorno das reuniões presenciais acontece um pouco antes de um evento muito importante, que será realizado nas 120.000 congregações das Testemunhas de Jeová no mundo: a Celebração Anual da Morte de Cristo, na sexta-feira, 15 de abril de 2022. Todos os eventos realizados pelas Testemunhas de Jeová são gratuitos e não se fazem coletas. Elas terão o prazer de receber você e sua família.

Para encontrar o local mais perto, fale com uma Testemunha de Jeová ou faça a busca por reuniões no site JW.ORG.

João Leonardo Bomfim Rodrigues – Porta-voz Regional das Testemunhas de Jeová.