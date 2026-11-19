O Tribunal de Justiça de Sergipe condenou o juiz Henrique Britto de Carvalho a 10 anos, sete meses e 15 dias de prisão, em regime inicialmente fechado. O magistrado também perdeu o cargo e deverá pagar cerca de R$ 70 mil de indenização à vítima.

A decisão foi tomada nesta quarta-feira (18), por oito votos a sete. O caso envolve uma servidora do fórum de Simão Dias, onde o juiz atuava.

Segundo o processo, o crime ocorreu após uma confraternização junina de servidores, em junho do ano passado. A defesa alegou que houve confusão sobre a identidade da mulher, argumento que não foi aceito pela maioria dos desembargadores.