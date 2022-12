Chuvas deixaram 27 famílias desalojadas e 7 desabrigadas em Tobias Barreto

Após concluir os trabalhos do gabinete de crise, a Defesa Civil Estadual publicou o balanço do impacto causado pelas fortes chuvas que caíram sobre o município de Tobias Barreto, onde uma cratera se abriu, engoliu veículos e ainda ceifou duas vidas.

De acordo com órgão, os 164mm de chuvas que caíram sobre Tobias Barreto deixaram um saldo de 145 famílias afetadas (431 pessoas); 26 famílias desalojadas (73 pessoas); 7 famílias desabrigadas (16 pessoas) acolhidas no Ginásio do Sesi; 62 residências danificadas e 02 destruídas.

Diante disso, foram distribuídas 214 cestas básicas (100 fornecidas pelo município e 120 pelo Governo do Estado); 165 colchões e 50 kits de higiene (fornecidos pelo Governo do Estado). “O gabinete de crise solicitou, ainda, que a secretaria de Obras de Tobias Barreto realize a análise e correção das casas danificadas; e decidiu que as duas famílias que tiveram suas casas destruídas sejam inseridas no programa Aluguel Social do Município”, acrescentou a Defesa Civil.

Além disso, cabe destacar que o Governo do Estado decretou, no último dia 30 de novembro, situação de emergência tanto em Tobias Barreto quanto em Itabaianinha. O decreto de emergência possibilita a adoção de providências rápidas e emergenciais pelos órgãos competentes, para minimizar e reparar danos causados pelas chuvas intensas.