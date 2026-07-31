Trabalho integrado localiza, em Aracaju, adolescente investigado por série de atos infracionais violentos no estado

Uma ação integrada da Polícia Civil de Sergipe localizou, nesta sexta-feira, 31, um adolescente investigado por uma série de atos infracionais semelhantes a roubos violentos registrados na capital e no interior do estado. A operação foi coordenada pela Divisão de Repressão a Crimes Patrimoniais (Depatri) de Itabaiana, com apoio do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e do setor de Inteligência da Polícia Militar.

O adolescente foi encontrado em uma residência no bairro Siqueira Campos, em Aracaju, após trabalho contínuo de investigação e compartilhamento de informações entre as forças de segurança. Durante a ocorrência, os policiais apreenderam uma pistola calibre .40, apontada pelas investigações como a mesma arma utilizada por ele em diversos atos infracionais praticados em Sergipe.

O adolescente era investigado por uma sequência de atos infracionais patrimoniais e violentos. As apurações indicam sua participação em atos infracionais semelhantes a assaltos à mão armada, arrastões contra estabelecimentos comerciais, roubos de veículos, motocicletas e aparelhos celulares, além de investigações por atos infracionais semelhantes a homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. Segundo a Polícia Civil, uma das características da atuação do adolescente era o uso recorrente de disparos de arma de fogo durante as ações para intimidar as vítimas.

As investigações apontam que o adolescente atuava em diversos municípios sergipanos, incluindo Itabaiana, Malhador, Itaporanga D’Ajuda, Areia Branca, Riachuelo, Ribeirópolis, Nossa Senhora do Socorro, Moita Bonita e Aracaju. Em Moita Bonita, ele é investigado por atos infracionais semelhantes a roubos de veículos mediante interceptação armada em rodovias. Já em cidades como Itaporanga D’Ajuda, Areia Branca, Nossa Senhora do Socorro e Aracaju, as apurações indicam participação em diversos atos infracionais semelhantes a roubos de automóveis e motocicletas.

Entre os casos atribuídos ao adolescente está o arrastão ocorrido no Bar da Toca, em Malhador, no dia 2 de novembro de 2025. Na ocasião, clientes foram rendidos, agredidos e roubados, e uma das vítimas foi atingida de raspão por um disparo efetuado durante a fuga do grupo, que levou um veículo Corsa e uma motocicleta.

Outro episódio ocorreu em 8 de abril de 2026, quando o adolescente e comparsas interceptaram um Hyundai HB20 na rodovia SE-170 e efetuaram disparos contra o veículo ocupado por uma família, incluindo uma criança de quatro anos. Dois dias depois, em 10 de abril, ele também é investigado por atirar contra o carro de um mestre de obras, em Itabaiana, durante uma tentativa de roubo de valores destinados ao pagamento de funcionários.

Ainda neste mês de julho, o adolescente passou a ser investigado por ato infracional semelhante ao roubo de joias e de um automóvel, em Aracaju, ampliando a lista de ocorrências atribuídas a ele.

Na última terça-feira, 28, equipes policiais já haviam tentado cumprir o mandado de internação do adolescente, em Malhador. Na ocasião, ele reagiu à abordagem efetuando disparos contra os policiais e conseguiu fugir. Durante as buscas no imóvel utilizado por ele, foram localizadas três motocicletas em processo de desmanche, reforçando as investigações sobre sua participação em um esquema de adulteração, desmanche e receptação de veículos roubados. Uma das motocicletas havia sido roubada dois dias antes, em Areia Branca, e foi reconhecida pela vítima, que também o identificou como autor do ato infracional.

Ao ser localizado nesta sexta-feira, 31, o adolescente novamente reagiu à abordagem policial e entrou em confronto com as equipes. Durante a troca de tiros, ele foi atingido, socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgências de Sergipe (Huse), mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

Fonte: SSP