Tragédia: Homicídio nas margens de rodovia em Campo do Brito

Na madrugada deste domingo,17,um homicídio por arma branca foi registrado na Rodovia Manoel de Souza, que liga os municípios de Campo do Brito e Macambira, nas proximidades do bairro Lourival Mendes, conhecido como Invasão.

A vítima foi identificada como Diego Gonçalves dos Santos, conhecido como Diego de Dimho do Pão, residente no povoado Lagoa Seca, no município de Macambira.

De acordo com relatos policiais, o homem foi encontrado sem vida em um terreno próximo à estrada. Seu corpo estava parcialmente desprovido de roupas, lançado sobre a vegetação circundante.

O SAMU foi chamado para confirmar o óbito, seguido pela chegada da equipe criminalística e do IML.

O caso está sob investigação da Delegacia de Campo do Brito.