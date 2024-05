Transformando Vidas em Lagarto: Prefeitura inaugura novo Centro Municipal de Equoterapia

Nesta segunda-feira, 27, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, inaugurou o novo Centro Municipal de Equoterapia em Lagarto, localizado na estrada do Povoado Limoeiro. O serviço é voltado para crianças e adolescentes entre 2 e 18 anos, residentes na cidade. Para participar, é necessário encaminhamento médico com diagnósticos específicos, como paralisia cerebral, síndrome de Down, TDAH, autismo, entre outros. Crianças com síndromes genéticas podem iniciar a partir dos 3 anos.

Com este serviço, Lagarto dá um passo importante na inclusão e no cuidado integral de seus cidadãos, reafirmando o compromisso da administração pública com a saúde e a qualidade de vida de todos.

“Nosso compromisso é oferecer o melhor suporte possível para as famílias de Lagarto. A Equoterapia é uma ferramenta poderosa de reabilitação, e estamos empenhados em proporcionar acesso a essa terapia transformadora para nossas crianças e adolescentes. A saúde e o bem-estar da nossa população são prioridades absolutas”, destaca a prefeita Hilda Ribeiro.

A Equoterapia é um método terapêutico inovador que utiliza o cavalo em uma abordagem interdisciplinar, envolvendo saúde, educação e equitação. Seu objetivo é promover o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais. Este método tem se mostrado eficaz na melhoria de diversos aspectos físicos e psíquicos dos pacientes, incluindo aumento da força muscular, coordenação motora, equilíbrio, socialização, autoconfiança e autoestima.

Benefícios da Equoterapia

As sessões de equoterapia, que duram cerca de 30 minutos e são realizadas uma vez por semana, podem ser individuais ou em grupo, sempre sob a orientação de um terapeuta especializado. Entre os principais benefícios estão melhorias significativas na força muscular, na coordenação motora e no equilíbrio, além de ganhos importantes na socialização, autoconfiança e autoestima dos praticantes.

Indicações Clínicas

A Equoterapia é indicada para uma ampla gama de condições, incluindo doenças genéticas, neurológicas, ortopédicas, sequelas de traumas, doenças mentais, distúrbios psicológicos e comportamentais, bem como distúrbios de aprendizagem e de linguagem.

Procedimentos para Acesso ao Serviço

O responsável deve procurar a coordenação da equoterapia, durante as segundas-feiras, com a documentação necessária: Xerox do RG e CPF da criança e do responsável, certidão de nascimento, cartão SUS, foto 3×4, comprovante de residência e relatório médico. A avaliação para verificar se o paciente se enquadra no perfil da equoterapia será realizada pela triagem multiprofissional e após aprovação, é feito o agendamento para o início das sessões.

O Centro de Equoterapia funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h. A equipe profissional é composta por fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos, além de veterinário e cuidadores dos animais, garantindo um atendimento completo e especializado.

Fonte: Prefeitura de Lagarto