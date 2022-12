TRE de Sergipe diplomará os eleitos na próxima segunda-feira, 19

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) está finalizando os preparativos para a cerimônia de diplomação das(os) candidatas(os) eleitas(os) em 2022. Serão diplomadas e diplomados o governador eleito e o vice-governador, 1 senador, 8 deputados federais e 24 deputados estaduais. Haverá, também, a diplomação do 1º e 2º suplente dos cargos de senador, deputado federal e deputado estadual.

O evento será realizado no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, no dia 19 de dezembro de 2022, com início às 17h. Estarão presentes familiares e convidadas(os) das(os) diplomandas(os), bem como autoridades dos três Poderes do Estado. A cerimônia será aberta ao público, respeitando-se a capacidade máxima de assentos do local.

O diploma expedido pela Justiça Eleitoral habilita as eleitas e os eleitos a tomarem posse do cargo. Constam no Diploma o nome da(o) diplomada(o), o cargo para o qual foi eleita(o), o número de votos recebidos, o partido/federação/coligação pelo qual concorreu, código validador, bem como a data do pleito. O documento é chancelado pelo presidente do TRE-SE, desembargador Roberto Eugênio da Fonseca Porto, e pela vice-presidente e corregedora, desembargadora Elvira Maria de Almeida Silva, conferindo ao documento a autenticidade.

Fonte: TRE/SE