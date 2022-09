TRE: Eleitor deve consultar o local de votação com antecedência

Faltam menos de dez dias para que eleitoras e eleitores cumpram o dever de votar nas Eleições Gerais de 2022. Por essa razão, o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) orienta que as cidadãs e os cidadãos consultem com antecedência as seções e os locais de votação, pois alguns deles foram alterados, alguns em caráter definitivo, outros em modo provisório, por fatores como obras/reformas em andamento que não serão concluídas até o dia do pleito e locais sem acessibilidade.

O TRE-SE disponibilizou a relação completa dos locais alterados. Para acessar, clique no seguinte link: locais de votação – LISTA ANALÍTICA e LISTA SINTÉTICA.

A eleitora ou o eleitor pode consultar o local de votação no site do TRE-SE, na aba Eleitor e Eleições > Eleitor > Título e local de votação e procurar utilizando o nome ou número do título de eleitor, ou clicar no link a seguir: Título e local de votação. A consulta também pode ser feita por meio do aplicativo gratuito e-Título, que, além de contemplar aqueles que tiveram seus locais alterados, também substitui o documento de papel.

Fonte: TRE-SE