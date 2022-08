TRE/SE cassa mandato de prefeita e vice por compra de votos

A prefeita do município de São Francisco, Alba dos Santos Nascimento, e sua vice, Desirê Hora, tiveram seus diplomas e mandatos eletivos cassados pelo Juiz Eleitoral Titular da 19ª Zona Eleitoral de Sergipe, Geilton Costa Cardoso. A decisão foi expedida na última terça-feira, 16. As executivas possuem o prazo de três dias para entrar com recurso.

A prefeita e a vice-prefeita estão sendo acusadas de abuso de poder (quando se utiliza dinheiro acima do permitido ou indevidamente) e captação de ilícita de sufrágio (compra de votos). Além delas, a decisão aponta outras três pessoas: Pablo Santos Nascimento (filho de Alba), Aparecida Tomaz Aquino e Manoela Figueiredo Villar, que teriam sido as pessoas responsáveis pela captação dos eleitores em troca de dinheiro, em nome de Alba e Desirê.

Conforme consta nos autos, essas três pessoas se comunicavam por meio de áudios e ligações telefônicas. Esse material foi exposto durante o julgamento do processo, assim como uma lista com vários nomes, que supostamente seriam pessoas que teriam aceitado dinheiro em troca de voto.

Além de determinar a cassação dos diplomas e mandatos de Alba e Desirê, o juiz Geilton Costa Cardoso impôs uma multa no valor de R$ 30 mil para a prefeita e de R$ 15 mil para sua vice. A prefeita, a vice e outros três envolvidos também estão inelegíveis por 8 anos, a contar da data da eleição de 2020.

Fonte: Infonet