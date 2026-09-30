TRE-SE homologa renúncia de Érico Menezes e impede continuidade da candidatura de Ricardo Marques

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) homologou, nesta quarta-feira (30), a renúncia de Érico Menezes à candidatura de vice-governador e declarou a impossibilidade de continuidade da candidatura de Ricardo Marques (PL) ao Governo de Sergipe.
Érico havia anunciado a saída da disputa na terça-feira (29), alegando questões familiares. O pedido de renúncia foi protocolado junto à Justiça Eleitoral nesta quarta.
A decisão foi assinada pela juíza Brígida Declerc Fink e levou em consideração a regra de indivisibilidade da chapa majoritária. Com a saída do candidato a vice, Ricardo Marques não pode permanecer na disputa de forma isolada.
A Secretaria Judiciária do TRE-SE foi determinada a atualizar o sistema de candidaturas e intimar a coligação e o Ministério Público Eleitoral.
A decisão ainda pode ser alvo de recurso.