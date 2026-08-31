Três menores são apreendidos durante investigação sobre morte de jovem em Lagarto

A Polícia Civil de Sergipe apreendeu, na tarde desta segunda-feira (31), três adolescentes suspeitos de envolvimento na morte de João Miguel Santos Alves, de 13 anos, encontrado sem vida, na manhã do último dia 27, no Rio do Jacaré, nas proximidades do Conjunto João Almeida Rocha, em Lagarto. João Miguel havia saído de casa na tarde do dia 26 de agosto e não retornou.

No decorrer das investigações, a Polícia Civil reuniu elementos que apontaram para o possível envolvimento de três adolescentes, vale destacar que as diligências contínuas contribuiu para que a Divisão de Homicídios e de Proteção á Pessoa de Lagarto (DHPP), através do Delegado Regional, Bruno Alcântara, que está a frente da investigação, representasse pela Busca, apreensão e internação dos menores suspeitos, ainda no final de semana durante o plantão do poder judiciário, que decretou a internação dos menores.

Com base nos elementos reunidos até o momento, a Polícia Civil trabalha com a hipótese de ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, sem prejuízo da continuidade das investigações para esclarecer a participação individual de cada envolvido, e, descartando uma hipótese inicial de afogamento.

A apreensão dos três adolescentes tem como objetivo garantir o prosseguimento das diligências, possibilitar a coleta de novos elementos de prova e esclarecer definitivamente a dinâmica do crime.