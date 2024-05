Trio é preso após furtar joalheria de shopping da Zona Sul da capital

Três homens foram presos, na manhã desta quinta-feira (30), suspeitos de furtarem uma joalheria em shopping da Zona Sul de Aracaju.

Segundo a Polícia Militar, um deles se escondeu no estabelecimento, onde foi encontrado com joias que custam mais de R$ 173 mil, além de mais de R$ 119 mil em dinheiro.

De acordo com a PM, quando o shopping fechou, na noite da quarta (29), o homem permaneceu no local e não foi visto. Ainda segundo a polícia, as chaves da joalheria foram clonadas.

Três homens são presos em Aracaju. Um deles se escondeu em um shopping. — Foto: PM/SE

O jovem relatou que foi contratado por dois suspeitos, e que recebeu orientação de quebrar a tela do celular, caso fosse preso. Ele entrou no shopping às 22h, e aguardou o encerramento das atividades. Entrou na loja vizinha à joalheria e, pelo teto ,conseguiu acessar o estabelecimento, onde foi preso.

Em seguida, os outros suspeitos foram presos em uma pousada do Bairro Aruana, também na Zona Sul da capital, onde estavam hospedados.

Em nota, o shopping informou que a polícia foi acionada após o sistema antifurto da joalheria emitir alarme e declarou que continua dando suporte às autoridades policiais na continuidade das investigações.

Fonte: G1/SE