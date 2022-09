TSE autoriza Valmir de Francisquinho a continuar todos os atos de campanha

Na noite de ontem, 25, o ministro Raul Araújo do TSE negou pedido de liminar formulado pelo Ministério Público Eleitoral. Com a decisão, ele assegurou que Valmir de Francisquinho possa praticar todos os atos de campanha e que seu nome e foto estarão na urna eletrônica do próximo domingo, 2 de outubro, sendo seus votos totalizados.

Afirma o ministro que “o art. 16-A da Lei nº 9.504/1997 garante aos candidatos que estejam com o pedido de registro na condição de sub judice o direito de concorrer ao pleito em igualdade de chances com os demais. Isso significa não somente garantir a inserção do nome do candidato na urna mas também a prática de todos os atos de campanha, inclusive a utilização do horário eleitoral gratuito”.

A defesa de Valmir comemorou a decisão denegatória do pedido liminar ao tempo em que aguarda o julgamento do mérito do recurso, confiante na reforma da decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, sendo deferido o registro de candidatura.

“Valmir praticará normalmente todos os atos de campanha até sábado e na eleição do próximo domingo seu nome e sua foto constarão na urna eletrônica, sendo os votos totalizados e divulgados após a decisão final da Justiça Eleitoral”, explicou o advogado Evânio Moura.

Fonte e foto: Ascom/PL